Что нужно делать и нельзя в Страстной Вторник Великой седмицы по приметам и обычаям AdministratorВ понедельник, 29 апреля 2024 года, православные христиане вступили в Страстную седмицу — суровую и строгую неделю поста перед светлым праздником Пасхи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии