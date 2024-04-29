Что нужно делать и нельзя в Страстной Вторник Великой седмицы по приметам и обычаям AdministratorВ понедельник, 29 апреля 2024 года, православные христиане вступили в Страстную седмицу — суровую и строгую неделю поста перед светлым праздником Пасхи.