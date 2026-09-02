Миграционный переворот: патенты уходят в прошлое, бизнес готовится к новым правилам игры Юлия ЧелкановаВ Государственную Думу внесён законопроект, предусматривающий кардинальную смену модели привлечения иностранной рабочей силы в России.
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Не даст принять мигрантское лобби в ГД - Хуснуллин затулин и еже с ними...А идея хорошая в особенности семей и родственников а так же получения вида на жительство и гражданства