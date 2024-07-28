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Депутат Свищев об Олимпиаде: «В Париже все идет через задницу. Вместо атмосферы праздника – ощущение какой-то постоянной борьбы»

«Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с оргкомитетом заявлял, что Игры пройдут под знаком экологии, а мы видим загрязненный воздух и что обещания очистить Сену так и остались обещаниями.

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