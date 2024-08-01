«Военторг» фигурировал в деле арестованного генерала Булгакова

В рамках уголовного дела, по которому арестовали бывшего заместителя министра обороны России генерала Дмитрия Булгакова АО «Военторг» значилось как «прослойка» между Грязинским пищевым комбинатом и Министерством обороны России.
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