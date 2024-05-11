Шесть пуль в голове: на Кубани неизвестный на улице жестоко расстрелял домашнего кота

Шесть пуль в голове: на Кубани неизвестный на улице жестоко расстрелял домашнего котаВ центре Славянска-на-Кубани неизвестный мужчина жестоко в упор расстрелял домашнего кота из травматического пистолета.
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