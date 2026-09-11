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Татар-информ

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В Казани представили новый выпуск «Казанского альманаха»

В Казани представили новый выпуск «Казанского альманаха»

В Казани прошла презентация нового выпуска «Казанского альманаха» под названием «Тигровый глаз». Авторы, читатели и почитатели издания собрались в конференц-зале отеля «Ногай», расположенного в бывшем Доме печати.

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