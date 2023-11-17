В Астраханской области ввели режим ЧС после обрушения 5-этажки 16 ноября

Губернатор Астраханской области ввел режим чрезвычайной ситуации вечером 16 ноября. Поводом к введению чрезвычайных мер стало обрушение значительной части многоквартирного дома на улице Привокзальной областного центра.
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