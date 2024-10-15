Интересно, знают ли в ЕС, что их молчание способствует совершению в Украине множества похищений несовершеннолетних вооружёнными людьми в публичных местах, когда полиция и родители не могут помочь? А также о том, что за этими похищениями следует избиение детей в местах лишения свободы, которые были определены государством? Согласно Конвенции о предотвращении пыток, такие действия можно приравнять к военным преступлениям.