Асселино: беспокойство Макрона о поддержке КНДР России смешит Путина

РИАМО — 22 ноя. Лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политолог Франсуа Асселино назвал смехотворным беспокойство президента Эммануэля Макрона партнерскими отношениями России и КНДР, пишет РИА Новости.
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