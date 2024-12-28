10 лучших пляжей ЮАР: где найти идеальный отдых

Представляем вашему вниманию 10 лучших пляжей в ЮАР! Южная Африка не так широко известна как место отдыха для любителей позагорать и поваляться на пляже, однако эта африканская страна уже давно стала домом для множества мест, где можно заняться серфингом, а также для спокойных прибрежных городов.