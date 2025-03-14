Уроки безопасности.

В нашем детском саду прошло занимательное занятие по безопасности с участием пожарного дяди Вовы.Дядя Вова рассказал воспитанникам в доступной форме о том, какие чрезвычайные ситуации происходят на нашей земле из-за природных явлений: ветра, воды, снега, солнца, оползней и др.