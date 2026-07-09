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За рулем

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«Гелендваген» отечественной сборки за 1,3 млн рублей: что это за модель?

«Гелендваген» отечественной сборки за 1,3 млн рублей: что это за модель?

В России начались продажи и производство сразу двух компактных электрических моделей под маркой ZIF. Журнал Motor выяснил, что покупателям доступны версии E7 и Morena, причем последняя внешне – точная копия легендарного Mercedes-Benz G-Klasse.

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