Актёр Глеб Калюжный приехал в военкомат на чёрном "гелике"

Близкие проводили звезду "Вампиров средней полосы" в армию песней на стихи Демьяна Бедного.Актёр Глеб Калюжный, наиболее известный по роли вампира Женька из сериала "Вампиры средней полосы", прибыл в московский военкомат, чтобы отправиться служить в армии.