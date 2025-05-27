Актёр Глеб Калюжный приехал в военкомат на чёрном "гелике"

Близкие проводили звезду "Вампиров средней полосы" в армию песней на стихи Демьяна Бедного.Актёр Глеб Калюжный, наиболее известный по роли вампира Женька из сериала "Вампиры средней полосы", прибыл в московский военкомат, чтобы отправиться служить в армии.
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