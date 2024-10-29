🇬🇪 На фоне вчерашних протестов и непризнания результатов голосования оппозицией любопытным выглядело поведение одной известной и старой некоммерческой организации под названием «Исфед».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇬🇪 На фоне вчерашних протестов и непризнания результатов голосования оппозицией любопытным выглядело поведение одной известной и старой некоммерческой организации под названием «Исфед».
Свежие комментарии