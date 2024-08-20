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Адвокат генерала Попова заявил, что его подпись в документах была подделана

Адвокат генерала Попова заявил, что его подпись в документах была подделана

Почерковедческая экспертиза по уголовному делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге, установила, что подпись в документах ему не принадлежит.

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