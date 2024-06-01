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Смолян приглашают посетить «Тропу босых»

Смолян приглашают посетить «Тропу босых»

В День защиты детей, 1 июня, посещение тропы «здоровья» и Аптекарского сада будет бесплатным. «Тропа босых» протягивается на 120 метров и включает в себя 16 разных поверхностей:  от лапника и пеньков до сосновых шишек и вязкой глины.

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