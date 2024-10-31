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Историк Тодд сравнил «план победы» Украины с оруэлловской реальностью

Историк Тодд сравнил «план победы» Украины с оруэлловской реальностью

Французский историк Эммануэль Тодд оценил «план победы» Украины, составленный Владимиром Зеленским.«План победы» Украины, который представил Владимир Зеленский, основан на искажении реального положения дел, заявил французский историк Эммануэль Тодд.

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