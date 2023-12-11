Баскетболистки УГМК провели мастер-класс для уральских школьников

Баскетболистки УГМК провели открытый мастер-класс для школьников Верхней Пышмы. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе баскетбольного клуба, накануне в школе № 25 на встречу со спортсменками собрались порядка 100 ребят разных возрастов.