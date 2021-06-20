Спорт Уик-Энд

4 подписчика

Самсонова взяла Берлин. Жаль только, что из трех российских финалистов титул завоевала лишь 106-я ракетка мира

Самсонова взяла Берлин. Жаль только, что из трех российских финалистов титул завоевала лишь 106-я ракетка мира

ТЕННИС. Есть первая победа в турнире! Редчайший случай: из четырех финальных матчей турниров АТР и WTA, состоявшихся в воскресенье, в трех играли россияне.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх