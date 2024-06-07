Сам себе экосистема: итоги. Как работают мои самопальные клиенты ВК, YouTube, Telegram на смартфонах 13-летней давности

Раздел «Своя экосистема» стал постоянным в моем блоге. Для тех из вас, кто читает мои статьи впервые, скажу: одним из основных направлений блога всегда было модифицировать и пытаться использовать устройства прошлого в современной реальности.
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