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Когда машины на дороге были не главными

Когда машины на дороге были не главными

Как все-таки поменялся мир! Давно вы видели такое, чтобы машины стояли в уголочке, потому что их на дорогу не пустили? Нет, не потому что проезд запрещен.

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