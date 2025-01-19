🔥Экстрим и традиции Погода не помешала православным новоаннинцам отметить праздник - Крещение Господне.
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🔥Экстрим и традиции Погода не помешала православным новоаннинцам отметить праздник - Крещение Господне.