Вражеский беспилотник сбит над Брянской областью

Успешно пресекли очередную попытку украинских вооруженных сил атаковать территорию Брянской области российские системы противовоздушной обороны, сообщил глава региона Александр Богомаз 29 августа в своем Telegram-канале.
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