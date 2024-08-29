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Вражеский беспилотник сбит над Брянской областью

Вражеский беспилотник сбит над Брянской областью

Успешно пресекли очередную попытку украинских вооруженных сил атаковать территорию Брянской области российские системы противовоздушной обороны, сообщил глава региона Александр Богомаз 29 августа в своем Telegram-канале.

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