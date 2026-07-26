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Монсон поддержал Дегтярёва в споре с Плющенко о состоянии фигурного катания в России

Монсон поддержал Дегтярёва в споре с Плющенко о состоянии фигурного катания в России

Бывший боец смешанных единоборств Джефф Монсон выразил поддержку министру спорта РФ, председателю Олимпийского комитета России Михаилу Дегтярёву в ситуации с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

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