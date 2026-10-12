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Царьград

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В Армавире семейная пара продавала вейпы и сигареты на 9 млн рублей

В Армавире семейная пара продавала вейпы и сигареты на 9 млн рублей

Полиция изъяла у супругов 42 и 43 лет свыше 5 тысяч немаркированных упаковок табачной продукции и вейпов, которые продавались в двух торговых точках на улицах Ленина и Новороссийской.

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