В Минпросвещения РФ считают, что введение обязательного вступительного испытания на знание русского языка для детей мигрантов в школе приведет к ограничению прав несовершеннолетних иностранных граждан и лиц без гражданства на получение общего образования, сказано в ответе ведомства депутату ГД от КПРФ Михаилу Матвееву.
Переселение народов: "В одном времени-пространстве сосуществуют две России. Каждая в своей собственной реальности."
Комментарии
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Юрий Селиванов
депутат ГД от КПРФ Михаил Матвеев прав только частично. От себя добавлю, - как эти дети гастарбайтеров оказались на территории России, они нам нужны? Ущемляются права, но не детей мигрантов, а наших детей и внуков. Подселяя как кукушек в классы этих детей гастарбайтеров, вынуждают преподавателей затрачивать колоссальное время, отводимое на лекции для русскоговорящих детей, на ликбез детей гастарбайтеров. И ещё не факт, что они в силу своих природных особенностей и генетической предрасположенности вообще что либо поймут. Но время на лекцию (донесения академических знаний до наших детей) уже потеряно. Далее, практика показывает, что они учится не желают, для них посещение школ и иных наших учебных заведений сродни с БАНДИТСКИМИ развлечениями. Россия на их содержание, в том числе и медицинское, тратит колоссальные деньги которые должны тратиться на детей коренных жителей.
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2 час.
ЕБ
Елена Бреслова
всех вернуть в кишлаки и пусть там трудятся доисторические ископаемые = дикари!
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2 час.
Нина Грекова
А кто разрешил привозить в Россию детей мигрантов? С какой целью они здесь? Кто то ... очень заинтересован в этом, а содержат "эти кишлаки" наши налогоплательщики. Сейчас, до наших силовых структур, депутатов - доходит, что они натворили внутри нашей страны? А выгребать эту грязь - будут просить народ. Раздача российских паспортов и бесконтрольный завоз мигрантов - привели к трагедии в Крокус Сити. Я не верю, в честность чиновников, депутатов, Администрации (кроме Путина и его команды, возможно и Путину не всё докладывают о состоянии внутри Страны), предателей полно...
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1 час.
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