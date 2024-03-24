Переселение народов: "В одном времени-пространстве сосуществуют две России. Каждая в своей собственной реальности."

Юрий Селиванов

депутат ГД от КПРФ Михаил Матвеев прав только частично. От себя добавлю, - как эти дети гастарбайтеров оказались на территории России, они нам нужны? Ущемляются права, но не детей мигрантов, а наших детей и внуков. Подселяя как кукушек в классы этих детей гастарбайтеров, вынуждают преподавателей затрачивать колоссальное время, отводимое на лекции для русскоговорящих детей, на ликбез детей гастарбайтеров. И ещё не факт, что они в силу своих природных особенностей и генетической предрасположенности вообще что либо поймут. Но время на лекцию (донесения академических знаний до наших детей) уже потеряно. Далее, практика показывает, что они учится не желают, для них посещение школ и иных наших учебных заведений сродни с БАНДИТСКИМИ развлечениями. Россия на их содержание, в том числе и медицинское, тратит колоссальные деньги которые должны тратиться на детей коренных жителей.