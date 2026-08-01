У Geely появился семейный гибридный седан, который можно заправлять и бензином, и спиртом в любых пропорциях

Блок управления двигателем Galaxy Starshine 6 EF автоматически подстраивается под состав смеси в бакеGeely официально представила новую систему метанольно-электрического гибрида, которой будет оснащаться седан Galaxy Starshine 6 EF.
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