iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

У Geely появился семейный гибридный седан, который можно заправлять и бензином, и спиртом в любых пропорциях

У Geely появился семейный гибридный седан, который можно заправлять и бензином, и спиртом в любых пропорциях

Блок управления двигателем Galaxy Starshine 6 EF автоматически подстраивается под состав смеси в бакеGeely официально представила новую систему метанольно-электрического гибрида, которой будет оснащаться седан Galaxy Starshine 6 EF.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии