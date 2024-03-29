Мышей на острове Марион-Айленд предложили истреблять с вертолетов

Расплодившиеся мыши на острове Марион-Айленд могут полностью истребить обитающих здесь редких птиц. Чтобы не допустить этого, власти ЮАР планируют провести почти военную операцию — бороться с грызунами будут с вертолетов.
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