Петербург под угрозой: астероид может вызвать взрыв в 720 мегатонн! Ирэн ОрлонскаяС 5 по 9 мая в Санкт-Петербурге пройдет Международная конференция по планетарной защите, на которой планируется представить сценарий катастрофического взрыва мощностью 720 мегатонн в результате падения астероида.