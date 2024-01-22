У россиян готовятся конфисковать имущество за фейки об армии: чьи квартиры под прицелом

В Госдуму внесли проект поправок к Уголовному кодексу о конфискации имущества. Предполагается, что документ позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество у граждан, которые распространяют фейки, в том числе о российской армии.
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