Прошло исследование: кредит на машину с пробегом платить дольше, чем на новую

Кредиты на б/у автомобили оказались на год длиннее, чем на новые модели.В России средний срок кредита, оформленного на подержанные машины в октябре 2024 года, был равен 78 месяцам, что на 12 месяцев превышает срок кредитов на новые авто, равный 66 месяцам.