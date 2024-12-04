Прошло исследование: кредит на машину с пробегом платить дольше, чем на новую

Кредиты на б/у автомобили оказались на год длиннее, чем на новые модели.В России средний срок кредита, оформленного на подержанные машины в октябре 2024 года, был равен 78 месяцам, что на 12 месяцев превышает срок кредитов на новые авто, равный 66 месяцам.
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