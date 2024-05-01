Медвежий угол
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Медвежий угол

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Хинштейн призвал проверять сексуальную ориентацию чиновников

Хинштейн призвал проверять сексуальную ориентацию чиновников

Председатель комитета Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предложил проверять сексуальную ориентацию чиновников перед назначением на пост.

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Комментарии
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elv30mailru Elgart
надо еще на педофилию проверить думаю вскроется много интересного
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2 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Прекрасное предложение! И на педофилию тоже обязательно! А про Полиграф вообще, не раздумывая ни минуты!
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45 мин.

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