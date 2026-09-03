«Добро пожаловать домой, генерал!»: Ратко Младича похоронят в Сербии 7 сентября

Сербия готовится проститься с генералом Ратко Младичем. Бывшего командующего армией боснийских сербов, скончавшегося в возрасте 84 лет в тюремной камере в Гааге, похоронят 7 сентября на Топчидерском кладбище в Белграде.
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