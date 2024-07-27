Обнадеживающие новости

МАСШТАБНЫЙ РЕЙД С УЧАСТИЕМ БРОНЕТЕХНИКИ ПРОШЕЛ ПО МИГРАНТАМ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ На автодорогах выставили 25 контрольно-пропускных пунктов полиции.
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Комментарии
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ВГ
Виктор Гутман
Олег Кожемяко - настоящий губернатор края, умница, волевой и решительный! Его инициатива по созданию специализированных отрядов по наведению порядка в среде мигрантов должна быть применена во всей России.
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18 час.
Silver Kont
Да, воровали сволочи, растаскивая страну, да ещё за это награды получали.... А теперь этими регалиями будут ещё прикрываться.... Вопрос - а кто выдвигал сих персон на получение наград, и за какие коврижки, ведь не просто же бескорыстное служение стало предлогом для награждения...
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12 час.
Алексадр Савельев
Молодец Олег Кожемяко, дай Бог ему здоровья и удачи, хороший пример для всех губернаторов всех управленцев.
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12 час.
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