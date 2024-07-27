Обнадеживающие новости

Олег Кожемяко - настоящий губернатор края, умница, волевой и решительный! Его инициатива по созданию специализированных отрядов по наведению порядка в среде мигрантов должна быть применена во всей России.

Silver Kont

Да, воровали сволочи, растаскивая страну, да ещё за это награды получали.... А теперь этими регалиями будут ещё прикрываться.... Вопрос - а кто выдвигал сих персон на получение наград, и за какие коврижки, ведь не просто же бескорыстное служение стало предлогом для награждения...