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Царьград

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До беспрецедентного этапа СВО 24 дня: Что случится, если Москва даст слабину, разъяснил военэксперт

До беспрецедентного этапа СВО 24 дня: Что случится, если Москва даст слабину, разъяснил военэксперт

Военный эксперт Алексей Пилько разъяснил, когда начнёт пик напряжения отношения между Москвой и Западом и когда вероятнее всего может начаться глобальная война.

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