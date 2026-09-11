Слёзы, фонарики и овации: мюзикл на песни «Секрета» попрощался со зрителями

Шестого сентября в Театре МДМ отгремели заключительные показы мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой».Один из наиболее востребованных проектов отечественной музыкальной сцены завершил второй сезон проката.
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