В Норильске инвалид скончался в такси по пути в больницу

Следственный Комитет Российской Федерации поделился в своём Telegram-канале информацией о том, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в свете данных о смерти инвалида в такси по пути в медицинское учреждение в Норильске.
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