Точилин: "Динамо" ищет нового вратаря, и Лунев - лишь один из вариантов

Футбольные эксперты обсуждают возможное усиление вратарской линии московского "Динамо". Бывший тренер клуба Александр Точилин считает, что контракт Антона Шунина заканчивается, и его место может занять новый вратарь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии