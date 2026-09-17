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Уроки прошлого

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"ГУСЕЛЬНОЙ СМЕЛОЙ РЕЧЬЮ..."

"ГУСЕЛЬНОЙ СМЕЛОЙ РЕЧЬЮ..."

"ГУСЕЛЬНОЙ СМЕЛОЙ РЕЧЬЮ." Жизнь француза Пьера Лоти, чье настоящее имя Луи Мари-Жюльен Вио начинается в 1850 году и заканчивается в 1923-м, в промежутке которых он стал и офицером флота, и писателем, известным колониальными романами из жизни экзотических стран… Будущий повелитель читательских сердец родился 14 января 1850 года в Рошфоре на атлантическом побережье Франции, в протестантском семействе.

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