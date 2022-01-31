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«Украина обыграла бы Россию. У нее есть система и стиль». Ордец о матче в стыках ЧМ-2022

Украинский защитник «Динамо» Иван Ордец высказался на тему того, как могли бы сыграть Украина и Россия в стыковых матчах ЧМ-2022.

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