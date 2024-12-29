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Заноза

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Геополитические итоги 2024 года

Геополитические итоги 2024 года

Автор: Юрий Баранчик Они, как и весь год, выдались неровными и, скорее, можно говорить не об итогах, а о расстановке фигур на доске.

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Комментарии
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Алексей Горшков
А по-моему - ГЛАВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ, всегда бывшая СКРЫТОЙ, но именно в 2024 году ставшая ЗАМЕТНОЙ - тенденция к ВОЗРОЖДЕНИЮ ИМПЕРИЙ, вернее - к большим многонациональным государствам, ранее бывших империями! Британцы, шире - англосаксы (англоязычные страны), ещё шире - Запад (англосаксы и их &quot;шестёрки&quot;), в последний век бывшие везде ПОЛНЫМИ ХОЗЯЕВАМИ - сейчас ... не сказать, чтобы проигрывают, а просто хватку ослабляют, вследствие чего &quot;ВСЁ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА КРУГИ СВОЯ&quot;! Англосаксонский мир, ПОБЕДИВШИЙ ВСЕХ В ХХ ВЕКЕ уже &quot;выдохся&quot;! А ведь ХХ век был ИХ ТРИУМФОМ: из ВСЕХ МИРОВЫХ ИМПЕРИЙ осталась ТОЛЬКО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ !!! Российская, Германская, Австро-Венгерская, Османская, даже Китайская - БЫЛИ УНИЧТОЖЕНЫ !!! И появление &quot;незалежных&quot; государств - типа Украины или Сирии — на территориях погибших империй (с целью недопущения возрождения МОГУЧИХ геополитических конкурентов победителей) было прихотью победивших англосаксов...В истории один век - мелочь, и некоторые бывшие империи (Российская, Китайская, Османская) возрождаются - может, и ином виде...
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