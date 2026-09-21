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Царьград

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Чиновнице пришлось извиняться: И перед якутами, и перед бурятами

Чиновнице пришлось извиняться: И перед якутами, и перед бурятами

Сотрудница подведомственного Минкультуры России Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры Ангелина Голощапова оказалась в центре публичного скандала после видео из Италии.

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