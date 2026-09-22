«Всё или ничего»: три знака зодиака, которых октябрь может оставить без денег

Эксперт дал совет, как избежать крупных потерь в середине осени. 123RF/legion-media.ruФинансовый астролог Андрей Харрис предупредил, что октябрь 2023 года может стать переломным месяцем для финансов многих знаков зодиака.
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