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«Всё или ничего»: три знака зодиака, которых октябрь может оставить без денег

«Всё или ничего»: три знака зодиака, которых октябрь может оставить без денег

Эксперт дал совет, как избежать крупных потерь в середине осени. 123RF/legion-media.ruФинансовый астролог Андрей Харрис предупредил, что октябрь 2023 года может стать переломным месяцем для финансов многих знаков зодиака.

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