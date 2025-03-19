Филипп Киркоров после смерти отца принял для себя тяжелое решение

Певец Филипп Киркоров вернулся в Россию из Марокко, где принимал участие в съемках шоу, и сейчас занимается организацией похорон своего отца, Бедроса Киркорова, который скончался 18 марта в возрасте 92 лет.
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