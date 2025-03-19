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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Филипп Киркоров после смерти отца принял для себя тяжелое решение

Певец Филипп Киркоров вернулся в Россию из Марокко, где принимал участие в съемках шоу, и сейчас занимается организацией похорон своего отца, Бедроса Киркорова, который скончался 18 марта в возрасте 92 лет.

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