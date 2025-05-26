27 мая: какой сегодня день

27 мая отмечается Общероссийский день библиотек. Считается, что самая первая библиотека на Руси была основана Ярославом Мудрым в 1037 году при Софийском соборе в Киеве, затем появились монастырские библиотеки, где к концу 16 века было сосредоточено около 37% всего книжного фонда страны, составлявшего 260-350 тысяч экземпляров.