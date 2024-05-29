Решение по тен Хагу в «МЮ» примут, когда подведут итоги сезона. Не исключено, что нидерландец останется

По информации ESPN, решение о будущем нидерландца займет некоторое время. Совладелец клуба Джим Рэтклифф и его команда INEOS приступили к подведению итогов сезона, в ходе которого будут рассмотрены все аспекты работы клуба.
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