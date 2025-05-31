⚡️ В национальном регистре доноров костного мозга находятся почти три тысячи крымчан «Только за апрель мы привлекли вступить в ряды потенциальных доноров костного мозга 245 доноров Республики Крым.
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⚡️ В национальном регистре доноров костного мозга находятся почти три тысячи крымчан «Только за апрель мы привлекли вступить в ряды потенциальных доноров костного мозга 245 доноров Республики Крым.