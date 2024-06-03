"ЖЕШУВ, ШТУТГАРТ И…": Главные цели, которые нужно уничтожить, чтобы война закончилась

ТО

Терехов Олег

Охрененно правильно написано. Целиком и полностью разделяю и присоединяюсь к высказанным желаниям. И не чего сейчас раздумывать господин президент! Хватит сопли жевать и врать своему народу выражая озабоченность! Срочно пора сбивать беспилотники над Черным морем, нанести удар по Яворскому полигону средствами ТЯО и дальше по списку ближайших целей за пределами Хохлостана! Хватит время терять и затягивать петлю на своей шее!