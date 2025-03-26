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Жительница белгородского села ранена в результате атаки дрона ВСУ

Беспилотник ВСУ нанёс удар по Белгородскому району Белгородской области в ночь на 26 марта. Ранения в результате атаки получила жительница посёлка Политотдельский, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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