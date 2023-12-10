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Экс-игрок Быстров: чемпионский дух есть у команды, которая идет на первом месте

Экс-игрок Быстров: чемпионский дух есть у команды, которая идет на первом месте

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился размышлениями о лидерстве "Краснодара" в Российской премьер-лиге (РПЛ) после победы над московским ЦСКА в рамках 18-го тура национального первенства.

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